François Morel dans A La Bonne Heure !

publié le 24/01/2019 à 12:30

Quatre ans après Valentin, Valentin, Pascal Thomas est de retour derrière la caméra ! Le cinéaste vient de réaliser A cause des filles, un film choral avec un très joli casting : José Garcia, Marie-Josée Croze, Audrey Fleurot, François Morel, Frédéric Beigbeder, Pierre Richard, Barbara Schulz, Marie-Agnès Gillot ou encore Rossy de Palma.



Comme dans Les maris, les femmes, les amants en 1988 et La Dilettante en 1999, le réalisateur explore à nouveau les thèmes de l'amour, de la séduction et des rapports hommes/femmes. La comédie sortira en salles le 30 janvier prochain.

"A cause des filles ?" de Pascal Thomas, au cinéma le 30 janvier prochain

L'histoire : A l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à peine la cérémonie terminée, chacun, en guise d’épithalame - ce chant composé à l’occasion d’un mariage - va s’employer à remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties inattendues et les amours malheureuses.

> "A cause des filles" - Bande-annonce

Hommage à Raymond Devos

Après plus d'un mois sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris, François Morel partira en tournée à partir de début mars avec J'ai des doutes, un spectacle dans lequel il s’empare des textes de Raymond Devos. Le comédien y rend hommage au clown, au jongleur des mots et maître à penser qu'était l'humoriste. Dans ce portrait musical et joyeux, l'ancien membre des Deschiens est accompagné par Antoine Sahler. Disparu au printemps 2006, Raymond Devos laisse hors du temps une oeuvre consacrée à la vie, à la mort et à l’irrésistible absurdité qu’on trouve entre les deux.

"J'ai des doutes", le spectacle de François Morel, en hommage à Raymond Devos

"Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le souffle coupé." - François Morel



Vous pourrez applaudir François Morel le 2 mars à Deauville, les 4 et 5 mars à Beauvais, les 6 et 7 mars à Amiens, Le 9 mars à Voiron, du 12 au 16 mars à Marseille, le 17 mars à Istres, du 6 au 10 mai à Blagnac, du 11 au 15 juin à Caen, avant de revenir à Paris en novembre prochain.

"La vie" de François Morel

Acteur, auteur, conteur, chroniqueur, François Morel est aussi chanteur ! Il a récemment créé La vie (titre provisoire), un album et spectacle musical qu'il interprète avec Antoine Sahler, musicien fidèle avec lequel il collabore depuis plus de 6 ans. Sur scène, le comédien est également accompagné par Sophie Alour (ou Tullia Morand), Muriel Gastebois et Amos Mah. Avec toujours autant de talent, François Morel charme ses spectateurs avec des chansons poétiques et caustiques. Il a d'ailleurs écrit la quasi totalité des textes. Résultat : ce sont 18 chansons originales très réussies que vous propose l'artiste.

"La vie (titre provisoire), l'album de chansons originales écrites par François Morel

"Raconter des histoires, encore et toujours. Qu'est ce que je peux faire d'autre? (Je ne sais pas quoi faire d’autre…) Ce serait le spectacle qui viendrait juste après la fin du monde. Raconter des histoires, mais cette fois-ci en chansons. Plaisir de la musique et surtout des musiciens. Antoine Sahler, harmonisateur en chef, accompagné de Sophie Alour ou Tullia Morand, Muriel Gastebois et Amos Mah. On ne change pas une équipe qui gagne (à être connue). Traquer l'émotion toujours et sans répit. La voix d'Amalia, une valse sentimentale, une vieille dame sur un banc philosophe le temps de reprendre sa respiration... Chanter, rire, pleurer, se consoler. Juliette dirigerait les opérations avec le sérieux d'une Générale d'Artillerie dans un bac à sable. On ne change pas une équipe qui gagne (du temps) à se connaître." - François Morel



Le 19 mars prochain, l'artiste sera présent pour la 8e édition du festival C’est l’printemps à Val Cenis organisé par Laurent Gerra et dont RTL est partenaire. Il sillonnera ensuite la France et passera notamment le 3 avril à Alfortville, le 5 avril à Roubaix, le 9 avril à Beaucourt, le 11 avril à Lausanne, le 12 avril à Vénissieux, le 25 avril à Bordeaux mais aussi les 27 et 28 avril à Nantes.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.