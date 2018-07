Julien Benedetto, Karine Sigaud-Zabulon et Djamel Ramzi sont les nouveaux jokers de France Télévisions pour cet été

publié le 28/06/2017 à 18:11

Les grilles d'été de France Télévisions permettent à de nouveaux présentateurs d'émerger. C'est de nouveau le cas cette année pour France 2 et France 3, qui mettent à l'honneur trois nouveaux visages du groupe. Sur France 3, Djamel Mazi présentera les journaux du 12/13 et du 19/20 les trois premiers week-ends du mois d'août. Il présente déjà des journaux sur franceinfo depuis la création de la chaîne en 2016, après une carrière à M6 et à Itélé.



Toujours sur France 3, la deuxième tranche d'information de la journée, le Grand Soir 3, sera présentée par Karine Sigaud-Zabulon en remplacement de Francis Letellier, du 7 au 17 août. Cette journaliste née en Martinique présente sur France Ô le journal Info Soir à 18h30.

Pour France 2, c'est Julien Benedetto qui assurera le remplacement de Marie-Sophie Lacarrau, du 7 au 13 août prochain. Les téléspectateurs de France 2 connaissent déjà son visage puisqu'il est le joker des éditions de 7 heures et de 8 heures de Télématin. Il est également reporter au service des sports depuis 2003 et couvre tous les grands événements sportifs.