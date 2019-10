publié le 27/10/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont refait la télé avec Flavie Flament. Ce dimanche, pendant l'émission, il a notamment était question des talk-shows en access, dont raffole l'animatrice, mais surtout un en particulier : C à Vous ! Une émission qu'à bien failli présenter notre invitée : "On me l'a proposé, en tout cas j'aurais pu avoir une vraie appétence pour ce programme mais on ne s'est pas rencontré". Cela coïncidait avec la période où Flavie n'avait plus envie de faire de la télé. "Vous savez dans ce milieu-là, on vous propose des trucs, c'est ferme, c'est pas ferme. Disons que c'est venu jusqu'à moi mais que ça ne s'est pas fait".

En revanche, le talk-show d'une manière générale, est un style de programme qui intéresse beaucoup Flavie Flament : "Ca j'adore ! L'idée du talk, l'idée d'avoir des chroniqueurs... J'ai plus envie moi de la télé tout seul (...) J'ai envie de partager et le talk, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire".

Et pourquoi pas un talk-show sur M6 ? Flavie Flament est catégorique : "Ça ne m'a même pas traversé l'esprit pour l'instant. Vous savez on a fermé l'atelier il y a peu de temps là. Je me concentre aussi sur tout le reste. On verra...". Mais l'idée de présenter un jour un talk-show n'est pas impossible selon elle. "J'ai presque touché ça du doigts sur France 5 pour La quotidienne et voilà un truc que j'aurais aimé faire". L'appel est lancé !

"L'atelier" : Flavie Flament de retour à la télé

A partir du 09 novembre prochain à 17h35, M6 lancera le coup d'envoi d'un nouveau programme intitulé L'atelier. Et pour tenir les rênes de l'émission, la chaîne a choisi Flavie Flament ! L'animatrice renoue ainsi avec la télévision, 9 ans après son départ du petit écran.



Flavie Flament aux commandes de "L'atelier" à partir du 9 novembre 2019 sur M6

Adapté du format britannique à succès The Repair Shop, L'atelier propose à des anonymes de soumettre un objet qui leur est cher à des artisans qui vont le restaurer. Ces professionnels sont 13 au total et viennent de domaines d'activités tous différents. Parmi eux : des ébénistes, un horloger, un tapissier, un forgeron, un maroquinier ou encore une couturière... Des profils divers issus des quatre coins de la France. Flavie, elle, joue ici le rôle de la confidente des anonymes.



En plus de la télé, vous pouvez également retrouver Flavie Flament sur RTL du lundi au vendredi, de 15h à 16h, aux commandes de On est fait pour s'entendre. L'animatrice officie aussi le samedi à 09h15 avec Nous voilà bien depuis la rentrée.