Emmanuelle Seigner et Eva Green ont enflammé le photocall de la Croisette.

Emmanuelle Seigner et Eva Green sont réunies à l'écran dans "D'après une histoire vraie".

Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, le réalisateur de "D'après une histoire vraie", projeté hors compétition au Festival de Cannes

Emmanuelle Seigner et Eva Green

publié le 27/05/2017 à 17:37

Il suffit d'un baiser et la Croisette s'enflamme. Les deux intéressées le savent mieux que personne. Réunies à l'écran dans le nouveau film de Roman Polanski, D'après une histoire vraie, Emmanuelle Seigner et Eva Green, qui partagent une passion à l'écran, se sont embrassées devant les photographes samedi 27 mai.



Un baiser tendre que les deux actrices ont reproduit deux à trois fois pour être sure que les photographes n'en loupent pas une miette. Dans ce film, Emmanuelle Seigner campe le rôle de Delphine, une romancière qui tombe amoureuse de Elle, jouée par Eva Green, qui pourrait en réalité tenter de lui voler sa vie...

Le réalisateur franco-polonais, Roman Polanski, a également fait son apparition lors du traditionnel photocall, apparaissant très complice avec ses actrices. Son film a été projeté dans le cadre du Festival de Cannes samedi 27 mai. D'après une histoire vraie figure hors compétition au 70e Festival de Cannes.

