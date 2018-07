Femmes de présidents et audionaturaliste dans La Curiosité

publié le 30/10/2017 à 13:00

Première partie : L'Elysée au féminin

L'Elysée, c'est un Palais de la République, le Palais que tous les hommes politiques rêvent d'habiter un jour, mais est-ce pratique à vivre, à quoi ressemblent les appartements privés de la famille du Président? Les couples qui s'y sont succédé récemment, les Sarkozy, Hollande, Macron se sont-ils plu à l'Elysée ? quelle empreinte les épouses des Présidents y ont-elles laissé ?

L'historienne Joëlle Chevé nous dévoile quelques secrets...



à lire : L'Elysée au féminin publié aux éditions du Rocher



L'Elysée au féminin

Deuxième partie : Le métier d'audio naturaliste

C’est un métier d’aventures et d’émotions que nous découvrons aujourd'hui ! audio naturaliste ou chasseur de sons.

Combien sont-ils en France ? Comment capturer les sons de la nature en étant le plus discret possible ? Quelles sont les techniques d'enregistrement ?

L'audio naturaliste Boris Jollivet nous raconte ses secrets...

Visiter le site de notre invité : www.boris-jollivet.com