Faut-il préférer les primaires aux sondages ?

Jacques Mailhot et Philippe Bouvard Novembre 2016 2 Date :

Jacques Mailhot et Philippe Bouvard Novembre 2016 Date :

Les Primaires des Républicains - Le débat Date :

Digital Panel of Hong Kong - L'architecture empilée de Hong Kong témoigne de sa population très dense Crédits : Julia Wimmerlin / / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest | Date :