Ce samedi 05 mars 2022, Evelyne Dhéliat était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé en direct du Salon International de l'Agriculture à Paris. Evelyne Dhéliat fête 50 ans de télé dont 30 ans à la météo.



Ce matin pendant l'émission, Evelyne Dhéliat nous a confiée sa vive émotion suite à la disparition de Jean-Pierre Pernaut « C’est dur pour tout le monde ». Elle est revenue avec humour sur les bugs techniques pouvant perturber le direct. La retraite ? Evelyne Dhéliat n’y songe pas ! Quant à passer incognito dans la rue, c’est impossible pour Evelyne Dhéliat avec de telle audience et un public au rendez-vous chaque soir.

Coté vestimentaire, attention aux faux pas lorsque on présente la météo.

Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Valentin Fargier vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :



- L'audience du discours de Emmanuel Macron

- Eric Zemmour sur les bancs de l’école



Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dit tout sur le théâtre en direct à la télé.