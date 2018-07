publié le 29/06/2016 à 21:06

La Belgique va affronter le Pays de Galles à Lille, vendredi 1er juillet. Les fans des Diables rouges s'organisent pour aller les soutenir. Sur les réseaux sociaux, un certain Théodore a écrit une lettre qui s'appelle "Adopte Un Belge". Il demande l'hospitalité aux Lillois pour pouvoir festoyer comme il se doit et surtout ne pas avoir à conduire alcoolisé.



Dans un élan de solidarité, les internautes ont décidé de lancer le hashtag #AdopteUnBelge pour venir en aide à nos amis Belges. Juliana écrit sur Twitter qu'elle peut les accueillir, mais à condition qu'ils ramènent les bières. Un autre internaute salue leur initiative et rappelle qu'il ne faut pas conduire sous l'emprise de l'alcool. L'idée est même arrivée jusqu'aux oreilles du ministre des Sports Patrick Kanner qui a relayé l'initiative.

Anne Hidalgo a décidé de rendre hommage aux supporters irlandais. Sur Twitter, la maire de Paris a annoncé qu'elle leur décernait la Médaille de Ville car ils ont été "exceptionnels". Il faut dire que les Irlandais ont été les chouchous des internautes depuis le début de la compétition. On ne compte plus les vidéos où on les voit danser avec les policiers, faire la sérénade à une demoiselle, chanter une berceuse à un bébé.

Après les joueurs islandais Gunnarsson et Arnasson, un autre nom émerge sur Twitter : Téléfonsson. Il s'agit d'un compte Twitter fan de l'équipe d'Islande, comme en témoigne ses photos de profil et de couverture. Son propriétaire s'évertue d'ailleurs à dire qu'il l'était bien avant l'engouement général. Il partage des informations sur l'équipe et bien sûr suit avec attention et engouement chaque match depuis le début de l'Euro.