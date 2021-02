Crédit : FPA / Full Picture Agency / Full Picture Agency via AFP

Kim Kardashian et Kanye West sont mariés depuis mai 2014 et ont eu quatre enfants ensemble.

publié le 19/02/2021 à 22:10

La star américaine de téléréalité Kim Kardashian a officiellement demandé vendredi 19 février le divorce de son époux, le rappeur et entrepreneur Kanye West, selon plusieurs médias américains. Cette annonce intervient après des semaines de spéculation sur une probable séparation. Le couple est marié depuis mai 2014 et a quatre enfants, dont Kim Kardashian a demandé la garde partagée, selon le site d'informations à sensation TMZ, avec l'accord de Kanye West.

