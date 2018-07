Essaie-t-on de faire passer Donald Trump pour ce qu’il n’est pas ?

publié le 24/02/2017 à 10:50

Brigitte s'interroge et pose la question suivante : Essaie t-on de faire passer Trump pour ce qu’il n’est pas ? Sadia souhaite aborder le sujet de la religion et demande à Philippe : Faut-il oublier qu’on croit en Dieu quand on travaille ? Enfin, Michel interroge Philippe Bouvard : Comment la sève monte-elle en haut des arbres ?

Dorothée Schimd "La Turquie en 100 questions"

Philippe Bouvard interroge Dorothée Schmid qui publie "La Turquie en 100 questions" aux éditions Tallandier.

dorothée schmid1 Date : 17/02/2017 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > dorothée schmid1 Date : dorothée schmid2 Date : Donald Trump en Floride, le 6 février 2017 Crédits : SIPA | Date : Des arbres en automne (illustration) Crédits : SIPA | Date : 1 / 1 < > +

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Il parlera entre autre de l'affaire Cahuzac qui sera bientot adaptée au cinéma et des fonctionnaires chinois punis pour avoir somnolé..

Francis Lalanne et son action politique

Philippe Bouvard interroge le chanteur Francis Lalanne qui brigue un siège de député à la tête du mouvement écocitoyen «100%».





Rendez-vous sur la page facebook d'Allo Bouvard





Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.