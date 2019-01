Eric Dupond-Moretti dans A La Bonne Heure !

publié le 08/01/2019 à 12:30

À partir du 22 janvier prochain, Éric Dupond-Moretti se produira sur scène au Théâtre de la Madeleine dans Éric Dupont-Moretti à la barre. Dans ce spectacle, co-écrit avec Hadrien Raccah et mis en scène par Philippe Lellouche, l'avocat livrera ses vérités sans tabou, celles d'un homme en colère, révolté, pour défendre son métier. Ce one-man-show sera aussi l'occasion pour lui d'échanger avec le public.

"Eric Dupond-Moretti à la barre", à partir du 22 janvier au Théâtre de la Madeleine

On ne présente plus d’Éric Dupont-Moretti. Le Ténor du Barreau, aussi appelé "Acquitator" en raison du nombre d’acquittements obtenus au cours de sa carrière (près de 150 au total), se lance aujourd'hui sur les planches pour la première fois...et en solo !

L'avocat s'était déjà essayé à la comédie par le passé. Il y a un peu plus d'un an, il avait incarné un juge d’instruction dans le film chorale de Claude Lelouch intitulé Chacun sa vie. En 2013, Dupond-Moretti avait également joué son propre rôle sur grand écran dans Les Salauds de Claire Denis. Dans deux semaines, le ténor du barreau va donc s’installer pour un mois au théâtre de la Madeleine. Un véritable challenge pour lui !

"Il y a les procès historiques, les affaires médiatiques, il y a les acquittements parfois et les polémiques souvent. Et puis il y a l’homme derrière la robe d’avocat. Libre. En colère. Révolté. Eric Dupond-Moretti, à la barre, livre ses vérités."



Eric Dupond-Moretti à la barre, au Théâtre de la Madeleine, du 22 janvier au 24 février 2019, du mardi au samedi à 21h.

"Le droit d'être libre" d'Eric Dupond-Moretti

Après le Dictionnaire de ma vie publié en mars 2018 chez Kéro, Eric Dupond-Moretti a publié en octobre dernier Le droit d’être libre aux éditions de L’Aube.

"Le droit d'être libre" d'Eric Dupond-Moretti (L'Aube)

"Ce livre est une plaidoirie : la "radicalisation des esprits" oxyde la société française, l'"hyper" puritanisme, aseptisation, uniformisation, conformisme, hygiénisme, sécurité, transparence, contrôle infecte les consciences, et le contexte technologique, communicationnel, médiatique, marchand bouleverse les comportements. Éric Dupond-Moretti nous prévient : la société contemporaine et la civilisation en devenir se soumettent à des diktats et acceptent des compromis qui menacent les libertés. Ce dialogue avec Denis Lafay doit être lu comme un combat, un manifeste pour la Liberté qui interpelle le lecteur au plus loin dans son intimité, son humanité. Et ses responsabilités. Car il n'y a pas de droit d'être libre sans devoirs à l'égard de la liberté."

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.