Le second live de The Voice 2017 a été riche en émotions. Pour cette soirée, 12 talents étaient en compétition pour gagner leur place en demi-finale et pour la tournée de The Voice qui débutera le 18 juin prochain. Vincent Vinel et Lisandro Cuxi ont de nouveau fait le show et séduit le public avec leurs performances. Audrey n'est pas en reste, tout comme Shaby. Mais, l'aventure s'est aussi arrêtée pour Marvin Dupré et Hélène, entre autres.



La compétition continue en effet de se resserrer pour la sixième édition de The Voice. Un candidat de chaque équipe a été sauvé par le public, le second par leur coach. Les gagnants du second live seront donc présents pour la demi-finale.

Florent Pagny a lui aussi fait une prestation dans la soirée, il a interprété Le présent d'abord, extrait de son prochain album. Mika a ému les internautes après son discours d'encouragement pour Audrey, l'une des favorites de la compétition : "Ce soir tu étais très belle, tu as fait un geste qui a touché le public. Ce soir tu m'as ému".

23h36 - C'est terminé pour ce second live de The Voice 2017.



23h31 - Audrey est sauvée par le public et part en demi-finale. Vincent Vinel est aussi sauvé par Mika, Imane est donc éliminée.



23h15 - Vincent Vinel, le gagnant de la saison 6 de The Voice pour de nombreux internautes, va bientôt réaliser sa prestation pour clore ce second live.



23h10 - Audrey, Vincent Vinel et Audrey sont les derniers talents pour le second live. Ils sont dans l'équipe de Mika. Audrey fond en larmes après sa prestation, elle a réussi à émouvoir les quatre coachs sur La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan.

22h57 - Shaby est sauvée par le public à sa grande surprise. Lucie la rejoint en demi-finale grâce à Florent Pagny. Hélène est éliminée de l'aventure.



22h43 - Lucie fait forte impression sur Saint Claude de Christine and the Queens, tout comme Shaby avant elle sur I will always love you de Whitney Houston.



22h27 - Hélène de l'équipe de Florent Pagny va faire son entrée sur la scène.



22h23 - Nicola Cavallaro est sauvé par le public, il ira en demi-finale avec Matthieu. Marvin Dupré est donc éliminé de la compétition.

22h16 - Florent Pagny interprète en exclusivité Le présent d'abord, extrait de son prochain album.



21h55 - Marvin Dupré, l'un des favoris du public, se met au piano pour sa performance du Paradis Blanc de Michel Berger.



21h46 - Matthieu est le premier candidat de l'équipe de Zazie a faire son entrée sur la scène. Il reprend With or Without You de U2.

21h30 - Après la prestation d'Ann-Shirley, Marius et Lisandro retournent sur scène pour attendre le vote du public et le choix de Matt Pokora. Lisandro est sauvé par le public, tandis qu'Ann-Shirley reste dans l'aventure grâce à Matt Pokora. Marius est éliminé.



21h22 - Lisandro Cuxi, grand favori du public depuis les auditions à l'aveugle arrive sur la scène pour Love on the Brain. "On a eu droit à l'une des plus grandes performances techniques dans l'histoire de The Voice", s'est exclamé son coah Matt Pokora.



21h12 - Marius, membre de l'équipe de Matt Pokora lance ce second prime avec une reprise de Wake Me Up Before You Go-Go de Wham!



21h07 - La soirée démarre !



20h52 - Audrey, de la team Mika va-t-elle de nouveau séduire le public ce soir ? La réponse dans quelques minutes...



20h40 - Matt Pokora et son équipe Lisandro Cuxi, Ann Shirley et Marius prennent la pose avant le début de la soirée.

20h30 - Bonsoir et bienvenue pour ce direct du second prime de The Voice 2017.