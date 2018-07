En avant la musique avec les Grosses Têtes

publié le 27/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :









Une Grosse Tête qui engueule ses voisins quand ils ne mettent pas la musique assez fort.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui a quitté son groupe de rock quand on lui a dit qu'avant de jouer fallait faire une balance.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête dont on n'a jamais retrouvé la partenaire la dernière fois qu'il a dansé un rock acrobatique.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui a vu passer plus de notes au bar que sur une partition.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête un peu moins rock'n roll et qui a fumé plus de ch'ti que de shit.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête pour qui le plus gros budget de sa tournée âge tendre, c'est de vacciner tous ses chanteurs contre la grippe.

… Christophe Dechavanne

Laurent Ruquier

