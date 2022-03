"Elle m'a sauvé" : un téléfilm choc mais réaliste sur les violences faites aux femmes diffusé sur M6

Comment traiter sobrement, pudiquement et précisément le grand fléau de ces dernières années, les violences conjugales ? Le téléfilm Elle m'a sauvé, diffusé ce mardi 29 mars sur M6, a peut-être trouvé la réponse. Oui, les scènes de violences sont montrées, et la sidération de la première brutalité aussi. Ni complaisance, ni voyeurisme ne viennent rendre le téléspectateur complice.

Pourquoi ce titre ? En fait, il y a deux histoires parallèles. Celle de Julie Douib, abattue par arme à feu et celle de Laura, laissée pour morte en avril 2018 par son compagnon qui l'étrangle. Sa survie, elle la doit à l'intervention des voisins : hématomes, marques de strangulations, etc. Les relevés des médecins sont très détaillés dans ce téléfilm.

Désemparée et désespérée, la jeune Laura découvre le drame qu'a vécu Julie à la télévision. Le parcours de la jeune victime est également suivi, lorsque la voit aller porter vainement plainte après avoir été frappée lors de son anniversaire. Sa mort, c'est le déclic pour Laura. La justice ne l'écoute, alors elle utilise Twitter et c'est l'embrasement. Avec son avocate, elle obtient un procès d'assises et la condamnation de son compagnon.

Le téléfilm est suivi, ce mardi soir, d'un documentaire dans lequel Laura s'exprime. Alors à la mairie de Mantes-la-Jolie, elle craque et fond en larmes. "On marche sur la tête, je suis passé une dizaine de fois devant des magistrats. Cela dépasse l'entendement. Est-ce que l'on peut accepter de donner un permis de tuer ?", s'insurgeait-elle.

"Elle m'a sauvé" est un téléfilm de Ionut Teianu avec Juliette Roudet, Claude Semal et Lio, diffusé ce mardi 29 mars dès 21h10, sur M6.