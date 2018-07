Elizabeth II n'approuve pas l'union de Meghan Markle et du prince Harry

Crédit : SIPA et AFP

Le prince Harry, la reine Elizabeth II et Meghan Markle

publié le 30/03/2017 à 09:54

Il n'est pas aisé de s'intégrer dans une belle-famille. Encore moins quand elle est royale. Meghan Markle en fait les frais. La compagne du prince Harry n'a pas encore réussi à convaincre tout le monde, certains membres de la famille royale verraient cette union d'un mauvais œil, à commencer par la reine elle-même, selon le magazine Life & Style cité par Gala. Une grande belle-mère pas comme les autres et particulièrement à cheval sur le protocole. C'est pourquoi cette Américaine, déjà divorcée et actrice de surcroît ne lui convient pas. Elizabeth II pourrait alors, en cas de mariage, ne pas se rendre à l'union, comme elle l'avait déjà fait lors du mariage de son fils Charles avec sa seconde femme, Camilla Parker Bowles.



Coup dur pour la comédienne révélée dans la série Suits qui s'est déjà vue refuser l'accès au mariage de Pippa Middleton, la cadette de la duchesse de Cambridge. En effet, la sœur de Kate serait revenue sur la présence de Meghan Markle à son mariage le 20 mai prochain avec James Matthews, car cette dernière n'est pas encore mariée à Harry et ne fait donc pas officiellement partie de la famille royale. Pippa aurait aussi un peu peur que l'actrice ne lui vole la vedette.

Un emménagement commun bientôt ?

Si Kate Middleton, simple roturière, a réussi à se faire accepter de la reine, Meghan Markle ne semble pas avoir encore trouvé la formule pour avoir grâce aux yeux de sa majesté. Ce n'est pas faute d'avoir tenté de ressembler au plus près à sa possible future belle-sœur en imitant sa garde-robe notamment. Elle a même promis qu'elle mettrait sa carrière d'actrice entre parenthèses pour se consacrer à son prince. Ils ont d'ailleurs prévu d'emménager ensemble dès que les travaux à Kensington Palace seront finis.