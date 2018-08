publié le 24/08/2018 à 16:09

Vincent Cassel et sa compagne Tina Kunakey vont bientôt se passer la bague au doigt. En couple depuis bientôt trois ans, les deux amoureux ont annoncé au magazine Vanity Fair Italia, leur intention de se marier dans les prochains mois. L'interprète du très célèbre Vinz dans le film La Haine, de Mathieu Kassovitz, a indiqué : "C'est une promesse que l'on s'est fait avant de créer une famille ensemble".



L'acteur de 51 ans évoque aussi avoir des projets d'enfants avec le mannequin de 21 ans, originaire de Toulouse. "C'est la chose [les enfants] la plus merveilleuse qui existe. C’est grâce aux enfants, notamment mes filles [Léonie et Deva, nées de sa précédente union avec une Monica Bellucci], que j’ai appris le plus. Elles m’ont aidé à comprendre qui je suis", explique-t-il.

Interrogé aussi sur la question, Tina Kunakey reste plus évasive sur ce point. "Je n’y ai pas encore pensé, même si j’en voudrais tôt ou tard". La jeune femme se dit très heureuse de partager la vie de Vincent Cassel. C'est un homme "gentleman" qui est "rempli d’attentions" et "extrêmement sexy", selon elle. Le couple garde pour l'instant la date et le lieu du mariage secret.