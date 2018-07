DIAPORAMA - Mexique, Miami, Los Angeles... Les Bleus sont en vacances

Antoine Griezman se repose avec sa femme et sa fille pendants ses vacances

Florian Thauvin et sa conjointe Charlotte Pirroni tout sourire pendant leurs vacances

Presnel Kimpembe et Benjamin Mendy en vacances à Miami

Paul Pogba et Samuel Umtiti en vacanes à Los Angeles

Raphaël Varane avec sa femme et leur enfant passent un moment de détente à la piscine

publié le 26/07/2018 à 18:40

Les joueurs de Didier Deschamps profitent de leurs vacances comme il se doit avant le début de la prochaine saison. Après ce magnifique triomphe 4-2 face à la Croatie, le 15 juillet 2018, lors de la finale de la Coupe du Monde, les athlètes ont décidé de prendre du bon temps au soleil. Accompagnés de leur famille, c'est tout sourire qu'ils ont posé sur les réseaux sociaux.



Paul Pogba, et Samuel Umtiti ont pris la direction des États-Unis en se rendant à Los Angeles pour un séjour entre amis, alors que Blaise Matuidi a préféré un repos en famille, au Mexique avec femme et enfants. Le joueur du FC Barcelone, Ousamne Dembélé a quant à lui sillonné la ville de Miami et a été aperçu en compagnie du sportif le mieux payé au monde, le boxeur Floyd Mayweather.

Le défenseur du Réal de Madrid, Raphaël Varane, a opté pour des vacances familiales, avec sa femme Camille et son fils Ruben, tout comme l'attaquant Antoine Griezman.