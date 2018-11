publié le 06/11/2018 à 13:14

Chaque année, le magazine américain People sacre une personnalité "homme le plus sexy de l'année". Une tradition. En 1990, c'était Tom Cruise, 4 ans après Top Gun. En 1995, un certain Brad Pitt et sa longue chevelure blonde décrochait le titre. En 2017, le titre d'homme le plus sexy de l'année revenait à un quasi inconnu de notre côté de l'Atlantique : le chanteur de country Blake Shelton.



Cette année People a décerné ce prestigieux prix à l'acteur et producteur Idris Elba qui a fêté ses 46 ans début septembre. Il a joué dans les séries The Wire (Sur écoute) ou Luther (rôle pour lequel il a obtenu un Golden Globe) et collectionne les rôles dans des blockbusters comme Thor ou Avengers, Pacific Rim, Prometheus... Il a joué le rôle de Nelson Mandela dans le biopic Mandela : un long chemin vers la liberté en 2013.

Son nom revient souvent dans la petite liste des futurs James Bond, ces acteurs qui pourraient prendre la relève de Daniel Craig après son prochain film. Le magazine People, qui avait pour habitude de sacrer très majoritairement des acteurs américains blancs, semble vouloir diversifier ses choix. En 1996, c'est Denzel Washington qui avait été le premier non-blanc élu et en 2016 ce fut Dwayne Johnson alias "The Rock" qui devint le deuxième. Entre temps, David Beckham, Chris Hemsworth, Adam Levine, Channing Tatum, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Jude Law, George Clooney, Ben Affleck, Johnny Depp ou encore Patrick Swayze ont été élus "hommes les plus sexy du monde".