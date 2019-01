publié le 14/01/2019 à 16:40

Une fois de plus les stars de l'année du cinéma et de la télévision étaient réunies pour faire crépiter les flashs des appareils photos. Une semaine après les célèbres Golden Globes, les récompenses de la presse étrangère, c'était au tour des Critics Choice Awards d'être décernés. C'est l'association américaine des critiques de film et de séries qui sacre depuis 24 ans les acteurs, réalisateurs, scénaristes et techniciens les plus talentueux.



Les catégories sont très proches de celles des Golden Globes et cette cérémonie permet aux pronostiqueurs en herbe de déceler les noms qui pourraient l'emporter dans la nuit du 24 au 25 février 2019 lors des Oscars.

Sur le tapis bleu (oui, bleu), c'était un grand défilé de robes et smokings. C'est le noir, le blanc et l'argenté qui semblaient avoir les faveurs des célébrités. Peu de fantaisies chez les hommes sauf du côté de Timothée Chalamet et son costume très coloré, Darren Criss ou encore Cody Fern et ses chaussures improbables.

Les trois acteurs avaient déjà brillé par leur originalité aux Golden Globes. Pour les femmes Gemma Chan ou Jameela Jamil ont fait le pari (peu osé) de la couleur, d'autres comme Glenn Close ont fait le choix d'un pantalon et Lady Gaga est resté étonnement sobre pour cette nuit hollywoodienne.