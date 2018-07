"Demain nous appartient" signe une première semaine intéressante pour TF1

publié le 25/07/2017 à 15:51

C'est le gros pari de l'été de TF1. Non seulement la chaîne a choisi de relancer une saga de l'été mais elle a également pris le risque de la programmer en access prime time (19h20) et non pas après le 20 Heures et la météo (vers 21h). Un choix assumé mais qui semble prendre petit à petit auprès des téléspectateurs après une semaine de diffusion. La série portée par Ingrid Chauvin et Lorie Pester a signé de jolis chiffres sur une semaine, et en audience veille qui montre que le replay est bien consommé sur ce format de série, surtout en période de vacances.



Pour son premier jour à la place de The Wall, Demain nous appartient a rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs, correspondant à 22,8% de part de marché dont un joli 26,4% de Femmes responsable principales des achats du foyer de moins de 50 ans (FRDA-50). De bons chiffres sur les cibles principales des écrans de publicité.

Les responsables des achats sont au rendez-vous

Certes, il y a eu des jours plus bas que d'autres - mercredi, notamment - mais la moyenne globale en audience veille (qui prend en compte les replays sur l’ensemble du jour) est plutôt encourageante pour TF1. Avec 2,98 millions de fidèles et 20,5% de PDA, les chiffres sont satisfaisants, surtout que The Wall sur l'ensemble de sa période de diffusion raflait 19% de part d'audience et 18% sur les FRDA-50. Demain nous appartient fidélisait 22,9% de cette frange capitale de l'audience sur la première semaine.

Les aventures de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin), Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) et Lucie Salducci (Lorie Pester) pourraient donc valider le choix audacieux de TF1 à l'heure où le divertissement est roi. Dès lundi 24 juillet, le thriller-polar de la Une a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs mais a connu sa plus basse part de marché avec 18% de PDA. Rien de dramatique, d'autant que les replays semblent connaître un franc succès par ailleurs. Une donnée que TF1 prendra en compte au moment de faire le bilan.