publié le 31/05/2019 à 12:30

Huit ans après Nos Résistances, son premier film avec François Civil, Romain Cogitore revient derrière la caméra avec L'Autre Continent. Le cinéaste y raconte l'histoire d'un amour fusionnel entre un homme et une femme qui ne se quitteront pas malgré les aléas de la vie et la maladie.



Dans cette deuxième réalisation tournée en partie à Taïwan, le cinéaste de 34 ans met en scène un duo de charme : Déborah François (Le premier jour du reste de ta vie, Populaire) et Paul Hamy (de la série Borgia et actuellement au cinéma dans Sybil). Les deux comédiens donnent notamment la réplique à Vincent Perez. Présenté lors de la 10e édition des Arcs Film Fest en décembre dernier, L'autre continent sortira en salles le 05 juin.

"L'autre continent" de Romain Cogitore avec Déborah François et Vincent Perez

L'histoire : Maria (Déborah François) a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. Olivier (Paul Hamy) a le même âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.

> "L'Autre Continent" - Bande-annonce

