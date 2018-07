Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, est morte à 84 ans

publié le 29/12/2016 à 02:54

La grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood Debbie Reynolds est décédée mercredi 28 décembre à 84 ans, selon des médias américains, au lendemain de la mort de sa fille Carrie Fisher, célèbre princesse Leia de Star Wars. Connue notamment pour son rôle dans la comédie musicale Chantons sous la pluie, Debbie Reynolds avait été hospitalisée d'urgence plus tôt mercredi à Los Angeles après avoir eu une attaque, avait annoncé TMZ, site people qui le premier a annoncé son décès.



"Elle voulait être avec Carrie", a déclaré son fils Todd Fisher au magazine Variety, qui annonçait aussi sa mort. C'est au domicile de Todd Fisher, à Beverly Hills, que les services d'urgence avaient été appelés peu après 13 heures (mardi 23h en France), avait indiqué une porte-parole des pompiers de Los Angeles. La porte-parole n'avait toutefois pas confirmé s'ils avaient secouru l'actrice, se contentant d'expliquer qu'une "patiente adulte se trouvant dans un état entre bon et grave" avait été transportée jusqu'à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles.

Debbie Reynolds s'était rendue au domicile de son fils pour discuter de l'enterrement de sa fille lorsqu'elle s'est effondrée, selon TMZ qui cite des sources familiales anonymes. L'actrice avait été bouleversée par le décès de sa fille Carrie Fisher à seulement 60 ans mardi à Los Angeles, des suites d'une crise cardiaque.

Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape. Debbie Reynolds après le décès de Carrie Fisher





Debbie Reynolds avait écrit un bref message mardi sur Facebook. "Merci à tous ceux qui ont su embrasser les dons et les talents de ma fille géniale et adorée. Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape", signé : "la maman de Carrie".



Né le 1er avril 1932 à El Paso, au Texas, Debbie Reynolds a été mariée à Eddie Fisher, chanteur et vedette de télévision. Carrie Fisher était née de leur union. Mais le mariage de ses parents s'était défait au bout de quatre ans, quand Eddie Fisher avait quitté sa mère pour Elizabeth Taylor.