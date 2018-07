publié le 26/07/2017 à 09:57

Le casting s'étoffe en personnalités et c'est un deuxième artiste qui s'engage dans l'aventure physique de Danse avec les stars. En effet, le chanteur et producteur Sinclair a annoncé qu'il participerait à la prochaine saison du programme de TF1. "Ça y est, c’est parti ! Je serai dans cette grande aventure physique et assez nouvelle pour moi puisque je ne suis pas vraiment danseur", a-t-il confié à TV Mag-Le Figaro. Après Arielle Dombasle, le défi est donc relevé par Sinclair, qui a "un problème de gauche et de droite", au point s'être fait tatoué sur les mains chaque côté afin de ne pas se tromper.



"Ça me faisait très peur mais, quand on a peur, il faut y aller", relève-t-il. Ancien juré de Nouvelle Star dont le franc-parler était la marque principale, Sinclair n'a pas éludé l'une des raisons qui poussent les célébrités à participer à l'émission et évoque "une visibilité et une notoriété qui vont servir [sa] musique".

L'artiste va donc s'exposer. "Dans cette émission, on ne peut pas se cacher. C'est l'heure de vérité pour montrer qui on est et voir ses limites", explique Sinclair. De l'appréhension à se retrouver en face d'un jury ? "Quand on est juré, il faut être exigeant. Je vais me faire un peu allumer, mais c’est marrant. Enfin, ça ne le sera pas très longtemps, je peux être vexé très vite", lâche dans un rire l'ex-juré très pointilleux et cassant de Nouvelle Star.