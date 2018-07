publié le 27/09/2017 à 10:35

Plus que quelques semaines à patienter. L'une des émissions phares de TF1, Danse avec les Stars, sera bientôt de retour sur le petit écran. Qui succédera à Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova, les vainqueurs de l'édition précédente ?



La première chaîne a officiellement annoncé que le concours de danse débutera le samedi 14 octobre, à 21 heures. Et cette huitième édition s'annonce déjà inédite : les dix stars annoncées s'affronteront à coup d'entrechats et de pas de danse dans le cadre de toutes nouvelles épreuves.

Les fidèles du programme pourront ainsi découvrir le Crazy Night, dans laquelle les vedettes devront passer d'une danse à l'autre dans une seule et même chorégraphie, ainsi que La Family Choice, durant laquelle les stars seront défiées par leurs proches sur une danse de leurs choix. D'autres nouveautés sont également annoncées, notamment au niveau des nouvelles têtes de Danse avec les stars.

Dix personnalités au casting

Dix stars fouleront le parquet de Danse avec les stars pour quelques pas de valses ou de tangos. Parmi eux, on retrouve l'actrice Arielle Dombasle, le musicien Sinclair, le nageur Camille Lacourt, la Miss Météo de TF1 Tatiana Silva, l'ancienne Miss France Élodie Gossuin, l'ancien animateur de l'émission Vincent Cerrutti, qui concourra au côté de sa compagne Hapsatou Sy, l'acteur de la série Clem Agustin Galiana, la comédienne Joy Esther et la révélation de The Voice Kids Lenni-Kim.

Chaque semaine, un nouvel animateur

Le départ de Laurent Ournac à la présentation de l'émission a provoqué un véritable séisme médiatique. TF1 a dû trouver un remplaçant pour animer aux côtés de Sandrine Quétier le fameux concours de danse. Finalement, la chaîne a pris une décision inédite : chaque semaine, un animateur différent de la chaîne coprésentera le programme, soutenant les stars et leurs danseurs dans la Red Room, pièce dans laquelle les candidats réagissent aux notes des jurés. Ce chamboulement hebdomadaire permettra à la chaîne de renouveler chaque semaine la tonalité de l'émission.

Des nouveautés pour le jury et pour les danseurs

Cette huitième saison de Danse avec les stars est celle du grand chamboulement du côté du jury, mais aussi des danseurs. La production a dû faire face à plusieurs départs et donc à songer à des remplacements. Suite au départ de Marie-Claude Pietragalla du jury, Nicolas Archambault fait son entrée dans le jury, au côté de Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Danseur très populaire au Canada, il a notamment participé à l'émission So You Think You Can Dance. Il s'est également illustré auprès de Madonna, Janet Jackson ou encore Cœur de Pirate.



Trois nouveaux danseurs accompagneront également les vedettes dans la compétition : Hajiba Fahmy, seule danseuse française de Beyoncé, participera à l'émission, au côté de Jordan Mouillerac, multiple champion de France de salsa et d'Anthony Colette, qui s'est illustré dans de nombreuses compétitions de danse.

Le public jugera les couples de danseurs

Le casting n'est pas seul à se renouveler : le système de notation de l'émission sera également totalement revu. À partir de la deuxième émission, les trois couples les moins biens notés par le jury seront jugés par le public : ce sera désormais le rôle des téléspectateurs de juger quelle star doit quitter l'aventure.