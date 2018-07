publié le 28/10/2017 à 23:31

Le jury avait le pouvoir de bouleverser le classement. Les quatre jurés de Danse avec les stars avaient la possibilité d'attribuer vingt points supplémentaires au couple dont la chorégraphie était, à leurs yeux, la plus "crazy". Contre toute attente, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Chris Marques et Nicolas Archambault, ont décidé de donner cette large avance à Arielle Dombasle et Maxime Dereymez.



Le duo avait choisi de mélanger deux danses que tout oppose : la sensualité du tango et le rythme du French Cancan. Si le concept était novateur, Arielle Dombasle s'est beaucoup perdue dans ses pas et s'en est remise entièrement à son partenaire pour la guider. Perturbée par l'enchaînement des deux danses et le changement de tenue, la chanteuse n'a pas livré sa meilleure prestation. La présence des danseuses du Moulin Rouge a grandement contribué à la réussite de sa prestation.

Non mais c'est une blague les 20 points à Arielle Dombasle??!!?? #DALS — Marie Bott' (@daisy69400) 28 octobre 2017

Non mais c'est n'importe quoi les 20 points pour Arielle #DALS — FreakyDay (@Nanou19741) 28 octobre 2017

#DALS j'ai l'impression que le jury soutien trop A.Dombasle — f¿nitahelle¿f (@nitahelle) 28 octobre 2017

#DALS 20 points de plus pour Arielle ? La grosse blague. #Pistonée — Myriam. (@TabascoLou) 28 octobre 2017