Le Grand Quiz de l'été du vendredi 29 juillet

publié le 29/07/2016 à 08:00



Cette fin de semaine sonne la fin de la dernière semaine du mois de juillet... Mais pas de la bonne ambiance qui règne dans le studio et aussi dans les voix des candidats. Dans le quiz de l'été, Caroline Diament et Bruno Guillon vous proposent de gagner des montres, 1000 € et un séjour à Disneyland Paris.



Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios® Bibbidi Bobbidi Boo !

Le cadeau du grand quizz : Disneyland® Paris !

Cet été, Disneyland® Paris met les bouchées doubles pour que vous puissiez en profiter. Idéal pour une double dose de magie pour profiter de tous les shows, des attractions, de la parade, des rencontres avec des personnages, et bien plus encore !

Un séjour féerique en famille à Disneyland® Paris où vous pourrez vivre la magie Disney d’une manière inédite ! Jusqu'au 18 Septembre, venez vivre la magie de la Reine des Neiges ! Et pour un été complètement givré, venez chanter en chœur les musiques du film avec Elsa, Anna et Olaf lors d'un magnifique spectacle interactif. Une chose est sûre, ce spectacle ne vous laissera pas de glace !

Et pour encore plus de magie, venez-vous émerveiller devant le nouveau spectacle Disney : Mickey et le Magicien dans le Parc Walt Disney Studios®.

Rendez-vous tous les jours avec Bruno Guillon et Caroline Diament pour vivre des moments magiques, drôles, de 9 h15 à 11h00.

