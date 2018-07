Concours d'élégance aux Grosses Têtes

publié le 28/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse tête connue dans toutes les chambres d’agricultures.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête dont le travail ici consiste à être longue à la détente.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a du coffre avec un gabarit de boite à gant.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui niveau blonde à forte poitrine est encore déçu par l’équipe du jour.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui ne franchit pas la ligne blanche, il roule carrément à contre-sens.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui a un pincement de quitter la rue Bayard parce qu’il y a connu une époque formidable.

…Gérard Jugnot

Laurent Ruquier

