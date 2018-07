publié le 31/01/2017 à 10:40

Clap de fin pour la saison 7 de Clem mardi 31 janvier. Mais que les fans rassurent, la jeune femme et sa famille seront bien de retour pour une saison 8, comme l'a annoncé la production de la série. Cependant, se pourrait bien être la dernière avec Lucie Lucas, qui incarne la jeune femme, maintenant divorcée. "Je ne veux pas parler de façon définitive, mais la saison 8 sera peut-être ma dernière. J'ai besoin de plus de temps dans ma vie personnelle, pour voir les gens que j'aime, mes enfants, ma famille, mes amis", a-t-elle confié à Télé Loisirs, en décembre dernier.



Si rien n'est encore définitif, la déclaration de Lucie Lucas fait trembler les fans. Même si la production a ensuite tempéré ses propos via Rose Brandford Griffith : "Elle s’est engagée à poursuivre l’aventure bien au-delà de la huitième saison, si tant est que le public continue à nous suivre".

Les fans sont donc assurés de découvrir au moins la nouvelle vie de leur héroïne, divorcée, qui rencontre un homme plus âgé. " Il a une ado pas facile. Ce qui soulève aussi le problème un peu tabou des familles recomposées", explique-t-elle à TV Magazine. Une prochaine saison qui sera donc riche en émotions, et en scènes de familles. TF1 n'a pas encore annoncé la date de diffusion, mais les spectateurs pourront tout de même profiter du final de la saison 7 sur le petit écran ce 31 janvier.