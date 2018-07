Chantal Ladesou guide Frédéric Diefenthal aux Grosses Têtes

Best of 31.07.17

Rencontre entre Fabrice et Jeanfi. Conseils de Jeanfi à Fabrice qui a peur en avion. Fabrice se pose une question sur qui a réussi à faire l'amour en avion. Comme il est claustrophobe il ne ferme pas la porte des toilettes quand il va y faire l'amour.

Duel de chanteuse, Chantal Ladesou - Arielle Dombasle, sur Johnny Be Good de Chuck Berry. Bernard Mabille et Florain Gazan montre en duo comment il faut s'y prendre. Arielle Dombasle est bien meilleure quand elle interprète l'air le plus connu de la Veuve Joyeuse. Cela rappelle des souvenirs à Caroline Diament qui en connait une version enfantine

Chantal Ladesou explique le fonctionnement de l'émission à Frédéric Diefenthal ce qui n'est pas gagné. A la suite d'une question sur l'Iran, Chantal Ladesou étale ses connaissance sur le pays, parce qu'elle a une esthéticienne iranienne qui lui fait la moustache à l'élastique.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

La première de Frédéric Diefenthal Crédit : dailymotion