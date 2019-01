Catherine Hiegel et Pierre Palmade dans A La Bonne Heure !

publié le 30/01/2019 à 12:30

Depuis le 22 janvier dernier, c'est un duo insolite et inédit qui s'est formé sur les planches du Théâtre Montparnasse : Catherine Hiegel et Pierre Palmade ! L'ancienne doyenne de la Comédie-Française et l’humoriste se donnent la réplique dans Le Lien, une pièce de François Bégaudeau (Entre les murs) et mise en scène par Panchika Velez. C'est l'ex-prof du Conservatoire qui a sollicité l'ancien accolyte de Michèle Laroque pour cette pièce. Le spectacle, qui se jouera le temps de 50 représentations exceptionnelles, met en lumière les relations entre une mère et son fils qui n'arrivent pas à se comprendre.

"Le Lien" de François Bégaudeau, avec Catherine Hiegel et Pierre Palmade au Théâtre Montparnasse

L'histoire : Une mère et son fils se parlent. La mère pense qu’ils se parlent, le fils ne le pense pas. Parler, pour elle, est aussi simple que ça, mais pour lui non. Le fils est compliqué, le fils coupe les cheveux en quatre. Le fils est un intellectuel, le simple ne lui va pas. Il se lève pour partir, et ne part pas. Que ça lui plaise ou non, il est bien né d’une mère... Mais alors comment défaire ce lien indéfectible ?



Le Lien de François Bégaudeau, actuellement au Théâtre Montparnasse, du mardi au samedi à 20h30. Matinée le samedi à 17h30

