"Cash Investigation" : le management "impitoyable" chez Lidl et Free

"Au bout de la sixième année j'ai commencé à avoir mal au dos.[...] ça s'est empiré, j'ai eu un arrêt et j'ai été licenciée" déclare une ancienne employée de la chaîne Lidl. Mardi 26 septembre, Cash Investigation s'est intéressé au monde du travail, et plus particulièrement au dessous des entreprises Lidl et Free, qui révèlent un management sans pitié.



En pleine mobilisation sur la réforme du Code du travail, le sujet de Cash Investigation n'est pas anodin. Salariés licenciés abusivement, problèmes de santé, robotisation du travail... le reportage "Travail, ton univers impitoyable" diffusé sur France 2 dépeint une réalité extrêmement dure pour les employés.



Des témoignages révèlent les revers de ces procédés, comme le poids ahurissant (jusqu'à 8 tonnes) des marchandises manipulées quotidiennement par les préparateurs Lidl, et les employés dont les corps peinent à suivre la cadence. Exemple parlant, le cas d'un responsable qui menace directement l'un de ses employés, et qui travaillerait encore pour le groupe.

Des licenciements sans indemnités

Second cas d'école de cette enquête réalisée par Sophie Le Gall : Free. Cash Investigation s'est intéressé au centre d'appel Mobipel (filiale de l'opérateur) à Colombes, près de Paris. Les licenciements s'y sont multipliés depuis un débrayage de quelques heures organisé en 2014 : l'émission en a dénombré 248, sur un site qui comptait environ 650 emplois.



Dans une interview particulièrement tendue, le numéro deux du groupe, Maxime Lombardini, dément "les yeux dans les yeux" à Élise Lucet tout lien de cause à effet. L'émission s'est aussi penchée sur le recours au licenciement pour faute grave (et donc sans versement d'indemnités ni préavis) à l'intérieur du groupe, pour des motifs "régulièrement jugés abusifs par les tribunaux des prud'hommes".

Sur Twitter, Cash Investigation renvoie également vers l’enquête "Parlons travail", réalisée par la CFDT auprès de plus de 200.000 travailleurs, et dont les chiffres sont alarmants : un quart des salariés vont travailler avec la boule au ventre, plus d’un tiers affirment avoir fait un burn-out et 43 % ressentent des douleurs à cause de leur métier.

