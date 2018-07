Carla Bruni dans A La Bonne Heure

publié le 28/11/2017 à 12:30

Son premier album Quelqu'un m'a dit, sorti il y a 15 ans, avait rencontré un immense succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, Carla Bruni est de retour dans les bacs avec French Touch, son 5ème opus qui est aussi son premier album de reprises.

"French Touch", le nouvel album de Carla Bruni

Dans French Touch, son nouvel album travaillé par le mythique label Verve aux Etats-Unis, Carla Bruni reprend certains des ses titres anglo-saxons préférés. On retrouve des classiques du rock (Enjoy The Silence de Depech Mode, Highway To Hell d’AC/DC, A Perfect Day de Lou Reed…) et des vieux standards (Moon River, Love Hurts, Crazy).

Produit par David Foster, le producteur aux 16 Grammys (récompensant entre autres son travail pour Diana Krall, Michael Bublé, Barbra Streisand, Whitney Houston, Rod Stewart ou Céline Dion), ce disque est un écrin acoustique aux arrangements dépouillés.

La reprise de Miss You des Rolling Stones est le premier single du projet, clippé par Jean-Baptiste Mondino. Carla Bruni s'y est amusée à déconstruire la chanson originale en lui donnant une touche disco-latino-italienne, agrémentée d'une guitare flamenca et de cordes orientalisantes.



Carla Bruni va débuter la tournée des salles de concert. Elle sera notamment le 2 décembre prochain au Trianon à Paris et reviendra le 23 mai 2018 au Théâtre des Champs-Elysées. En attendant elle sillonnera les routes d'Europe avec des concerts en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Espagne mais également en Turquie et fera un tour aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada.

Découvrez le clip de "Miss you" :

> Carla Bruni - "Miss You"

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

