publié le 27/06/2016 à 22:11

Le verdict est tombé : Catherine et Liliane seront de retour en septembre ! Le groupe Canal+ a annoncé lundi sa grille de rentrée et a assuré que la shortcom serait renouvelée. Les deux inséparables collègues de bureau, incarnées par le duo d'humoristes Alex Lutz et Bruno Sanchez, continueront donc de partager leurs réflexions impayables sur la société française sur la chaîne cryptée.



De quoi consoler (un peu) les inconditionnels de l'humour du Petit Journal de Yann Barthès, qui quitte Canal+ pour TMC et sera remplacé par Cyrille Eldin. Les deux secrétaires devront tout de même déménager un peu : à la rentrée, le shortcom ne fera plus partie du Petit Journal, qu'il avait rejoint en 2012, mais occupera "un cadre différent" sur la chaîne cryptée lors d'un rendez-vous hebdomadaire.

D'autres émissions n'ont toutefois pas échappé au couperet de la direction de Canal+, qui remanie les programmes de la chaîne depuis plusieurs mois : le Zapping et Spécial Investigation ne seront pas renouvelés, le premier par manque de temps d'antenne disponible en clair, le second parce que la chaîne n'est plus "pionnière" dans ce domaine, selon la direction des Antennes.