Canal+ : l'arrêt du "Zapping" fait réagir les réseaux sociaux

publié le 28/06/2016 à 11:28

Le groupe Vivendi a annoncé lundi 27 juin la grille de rentrée de ses chaînes, plus premium sur Canal, très ambitieuse sur la future Canal 8, qui remplacera D8. Parmi les surprises : l'arrêt du Zapping, l'un des programmes les plus connus de la chaîne cryptée. Ce rendez-vous proposait quotidiennement depuis 27 ans des extraits choisis de télévision, et rediffusait les passages les plus marquants du PAF d'un jour à l'autre. Connu pour son impertinence, ce programme de 6 minutes avait notamment consacré un épisode au patron de la chaîne Vincent Bolloré, en reprenant de nombreux passages du portrait peu flatteur que lui avait consacré l'émission de France 2 Complément d'enquête en avril.



Depuis cette annonce, les messages en forme d'hommage se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ils sont nombreux à regretter la décision d'arrêter le programme. "Cette fois, c'est fini", écrit ainsi William en parlant de Canal+. D'autres espèrent qu'une autre chaîne reprendra le Zapping "façon Canal".