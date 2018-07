Canal + et Havas : un rapprochement intéressant ?

publié le 28/05/2016 à 12:32

De quelles armes les policiers et les CRS disposent-ils ? C'est Véronique qui plonge dans l'actualité avec l'avis de Philippe Bouvard en contre-champ. Stéphania amène Philippe sur un sujet délicat : Peut-on se fier à la beauté physique ? Pour terminer, et pour faire suite à l'actualité médiatique cette fois, André demande à Philippe si la possible fusion entre Canal+ et Havas serait choquante.



Erik Orsenna est l'invité littéraire de Philippe Bouvard

Philippe Bouvard reçoit Erik Orsenna pour son livre "L'origine de nos amours" paru aux éditions Stock.

« Un jour, je me suis remarié. Le lendemain, mon père quittait son domicile. Entre les deux événements, personne dans la famille n’a fait le lien. Et pourtant, mon frère est psychiatre.

J’avais ma petite idée mais j’ai préféré la garder pour moi. Mon père, je le connaissais mieux que personne. Pour une raison toute simple : nous avions divorcé ensemble. Lui de ma mère, moi de ma première femme.Lui le lundi, moi le mercredi, de la même fin juin 1975. Et rien ne rapproche plus qu’un divorce en commun. Alors je savais que les coups de tête n’étaient pas son genre. Il suivait des plans, toujours généreux dans leur objectif, mais le plus souvent déraisonnables. Cet été-là, nous avons commencé à parler d’amour, mon père et moi. Nous n’avons plus cessé. »

Les petites nouvelles...

L'actualité livrée par Philippe Bouvard peut avoir des allures moins sérieuses que d'habitude. Philippe évoquera Renaud qui fut remercié par le directeur de la police nationale, Donald Trump qui reste muet sur ses impôts et les prochaines vendanges d’un vin de Bordeaux sur le toit d’un gratte-ciel américain.

Le regard de Bernard Mabille...





Le regard de Bernard se porte aujourd'hui sur le charismatique joueur de foot Zlatan Ibrahimovic. Pour retrouver l'univers de Bernard Mabille, rendez-vous en libraire pour vous procurer son dernier livre : "Peut-être gras mais jamais lourd" paru aux Editions Michel Lafon. Pour les amateurs de scène, retrouvez Bernard Mabille sur les routes de France pour la tournée de son dernier spectacle : De la tête aux pieds. Liste des dates à consulter ici.



Bernard Mabille dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Nicolas Gouhier/ABACAPRESS.COM

Posez votre question à Philippe Bouvard

