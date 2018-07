publié le 27/06/2016 à 15:00

La chaîne cryptée dévoile enfin ses plans pour la rentrée 2016. Après les retentissants départs de plusieurs de ses animateurs vedettes, de Yann Barthès à Maïtena Biraben en passant par Ali Baddou, le groupe Canal + a annoncé sa grille des programmes. Sans surprise, c'est Victor Robert, qui avait assuré l'intérim à plusieurs occasions cette saison, qui est nommé à la tête du Grand Journal. Le Petit Journal, lui, sera désormais présenté par Cyrille Eldin. La chaîne espère que le chroniqueur, passé le Supplément puis par le Grand Journal, va "apporter à l'émission son regard et son style uniques".



Le goupe Canal+ a également annoncé qu'il ne proposerait dorénavant plus que deux heures par jour de programmes en clair, contre cinq actuellement. "Nous avons décidé de remettre de la valeur dans l'abonnement", a justifié Gérald-Brice Viret, le directeur général des antennes lors d'une conférence de presse.



La fin du "Zapping" et de "Spécial Investigation"

Mais l'annonce qui risque de faire couler beaucoup d'encre, c'est celle de la fin du "Zapping". Ce programme court, l'un des formats mythiques de la chaîne, ne sera pas reconduit faute de place en clair. Le magazine Spécial Investigation ne sera pas non plus au programme en septembre. Un choix justifié par le directeur général des Antennes de Canal+ : "L'investigation, vous en avez sur toutes les chaînes, on n'est plus les pionniers", a-t-il estimé.



Le #zapping sur @canalplus ne reviendra pas. "pas de sens de faire la promo des chaînes gratuites sur une chaine cryptée" #confCanalplus — Laurent Marsick (@lmarsick) June 27, 2016

Catherine et Liliane restent, Cyril Hanouna débarque

Catherine et Liliane, les personnages interprétés par Alex Lutz et Bruno Sanches, seront quant à eux toujours de la partie au mois de septembre, dans une version revisitée du Petit Journal. Nouveautés : La très grosse émission, qui sera présentée par Dominique Farrugia et Cyril Hanouna et Le Gros Journal, qu'animera Mouloud Achour.

Appelle moi le gros. — Mouloud Achour (@mouloudachour) 27 juin 2016

iTélé, D8 et D17 renommées

Les nouveaux noms des chaînes du groupe Canal+ Crédit : Canal +

Le groupe Canal+ a également dévoilé les grilles de ses autres chaînes, D8, D17 et iTélé. Le directeur des Antennes a précisé que la chaîne D8, "la grande chaîne de l'optimisme", serait rebaptisée "Canal 8" et la chaîne d'informations en continu iTélé s'appellerait désormais "CNews". La chaîne musicale D17 sera renommée "Canal Star" et accueillera une fiction quotidienne et un talk-show, en seconde partie de soirée.



En 2015, la chaîne cryptée avait reconnu avoir enregistré une baisse du nombre de ses abonnés. Depuis plusieurs mois, son principal actionnaire, Vincent Bolloré, a entrepris de remanier en profondeur l'ensemble des programmes de la chaîne et l'a soumise à des mesures de réduction de coûts pour limiter les pertes du groupe.