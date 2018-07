publié le 28/09/2016 à 14:58

Chute des abonnés, baisse des audiences et coupes budgétaires... La mauvaise passe de Canal + semble ne plus finir. Alors, pour séduire de nouveaux téléspectateurs et tenter de remettre le paquebot à flot, le groupe brade le prix de ses abonnements CanalSat, comme le rapporte BFM. L'objectif ? Gagner 3 millions de nouveaux clients.



Ainsi, les clients Free se voient proposer l'accès à la chaîne satellite en payant un supplément de deux euros sur leur facture habituelle et auront accès à Eurosport, 13ème Rue, SyFy, Série Club, MTV ou encore Discovery. Le forfait Revolution, vendu jusqu'à présent 37,97 euros, passera à 39,99 euros avec l'offre CanalSat. Un partenariat que le groupe Canal + a également conclu avec l'opérateur Orange.

En 2015, tous supports confondus (opérateurs internet, TNT, satellites...) le nombre d'abonnés CanalSat s'élevait à 3,5 millions. Mais comme le rappelle BFM, cette stratégie du low cost n'est pas seulement réservée au câble puisque la chaîne cryptée a lancé il y a peu une offre similaire (20 euros par mois dans engagement). Cette bonne affaire reste toutefois limitée à 50.000 clients et uniquement à la réception sur ordinateur et smartphone. Reste à savoir si cette manœuvre permettra au groupe de redresser la barre.