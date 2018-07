Calogero dans A La Bonne Heure

publié le 31/01/2018 à 14:54

Calogero est ce matin l'invité exceptionnel de Stéphane Bern sur RTL. Le chanteur parle de son dernier album, "Liberté Chérie", qui s'est déjà vendu à plus de 300 000 exemplaires et il vient présenter sa dernière chanson: "Voler de nuit".

Ces dernières années, Calogero s'est imposé comme un artiste majeur de la variété française, avec des tubes comme "Yalla", "Face à la mer", "Si seulement je pouvais lui manquer", "Un jour au mauvais endroit"...

Calogero sera en tournée dans toute la France à partir du mois de mars: vous pourrez notamment l'applaudir les 5 et 6 juin prochain à l'AccorHotels Arena, à Paris.

photo_1496309223

XXX

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.