C'est la rentrée pour Les Grosses Têtes

publié le 27/08/2018 à 19:09

Lundi 27 août 2018, pour le grand retour de l'émission sur l'antenne de RTL, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio.



Une Grosse Tête qui a passé son été à réviser toutes les citations de Sacha Guitryyyyyyy : Isabelle Mergault

Une Grosse Tête qui va plus loin dans ses recherches au CNRS que l’équipe d’Argentine dans une coupe du monde : Marcella Iacub

Une Grosse Tête que le Pape veut envoyer chez le psy : JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui cet été avait une bonne raison de porter ses lunettes de soleil : Philippe Manoeuvre



Une Grosse Tête désormais interdit de viaduc partout dans le Monde : Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui un jour a pris des vacances et ne les a jamais rendus : Pierre Benichou

Les Grosses Têtes du lundi 27 août Crédit : Kervin Portelli

