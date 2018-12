publié le 02/12/2018 à 14:00

Elie Semoun contre les irréductibles Gaulois

Le plus célèbre des Gaulois est de retour au cinéma ! Les nouvelles aventures d’Astérix sortiront le 5 décembre prochain. Ce film d’animation intitulé Astérix : Le secret de la potion magique a été réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Il fait suite au Domaine des Dieux sorti en 2014 et qui avait attiré plus 3 millions de spectateurs à l’époque. A titre de comparaison, Astérix et Obélix contre César (1999) avait fait 9 millions d'entrées, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) 14,2 millions, Astérix aux Jeux olympiques (2008) 6,8 millions et Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012) 3.7 millions.

"Astérix : le secret de la potion magique" d'Alexandre Astier et Louis Clichy

Le film se focalise sur Panoramix. Après être tombé lors de la cueillette du gui, le druide décide de transmettre le secret de sa potion magique. Avec l'aide d'Astérix et Obélix, il entreprend donc de parcourir la Gaule à la recherche d’un héritier… Ce qui différencie ce nouvel épisode de ses prédécesseurs, c’est qu’il n’est pas adapté de la bande dessiné d’Uderzo et Goscinny.

Côté doublage, Roger Carel, l'interprète du petit Gaulois à la moustache blonde depuis les premiers dessins animés, ne fait plus partie du casting. En 2013, il avait annoncé qu'il arrêterai après le Domaine des Dieux. Alexandre Astier et Louis Clichy ont donc fait appel à Christian Clavier pour prendre la relève. D'ailleurs, l'acteur avait déjà incarné le célèbre personnage au cinéma dans Astérix et Obélix contre César et Mission Cléopâtre. Le comédien donne notammment la réplique à Bernard Alane (Panoramix), Gérard Hernandez (Atmosférix), Elie Semoun (le centurion Cubitus), Daniel Guesmich (Sulfurix) ou encore Alex Lutz (Teleferix).





Nous vous proposons de découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

