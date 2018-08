Brigitte Bardot attaque Nicolas Hulot, "un trouillard" qui "ne sert à rien"

publié le 11/08/2018 à 17:26

Quand Brigitte Bardot est déçue, elle n’hésite pas à le faire savoir. L’ancienne actrice, qui dirige une fondation pour la défense de la cause animale, ne s'est pas fait prier pour qualifier le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, de "trouillard de première classe".



Fâchée suite au lancement d’une concertation publique sur les quotas de chasse, "BB" a dégainé, dans une interview accordée au quotidien Var-Matin : "Lui qui est un ministre, il agit comme s’il n’avait aucun pouvoir. C’est un trouillard de première classe. Un indécis. Un type qui ne sert à rien".

La rancune de Bardot envers l’ancien animateur et producteur Ushuaïa ne date pas d’hier. D’abord satisfaite par sa nomination au ministère de la transition écologique, la militante de la cause animale a vite déchanté. "Je l’avais appelé en 2017 pour le féliciter. Et première décision : il autorise l’abattage de quarante loups ! Après, c’est le glyphosate (…). Au final, ce type me fait peur, car il est dangereux", a martelé Brigitte Bardot.

Bardot propose un remplaçant à Hulot

Mais l’ancienne mannequin ne s'arrête pas là, se permettant même de souffler le nom du remplaçant idéal de Nicolas Hulot. "Yannick Jadot, député européen, membre du parti Europe Ecologie Les Verts. Rien à voir avec Hulot (…). Avec lui, il y a un loup au gouvernement".



Brigitte Bardot a été reçu par le couple présidentiel le 24 juillet dernier à l’Élysée. À l’issue de cette rencontre, le président aurait promis à la militante une autre entrevue à la fin de l’année. Emmanuel Macron est prévenu. Face à BB, mieux vaut tenir ses promesses, au risque de déclencher sa colère.