Beyoncé ne se produira pas à Coachella. L'organisation du festival californien a fait savoir dans un communiqué, ce jeudi 23 février que Queen B, enceinte de jumeaux, ne pourrait pas participer à l'édition 2017, dont elle était pourtant l'une des têtes d'affiche. L'interprète de Lemonade devait s'y produire les 15 et 22 avril prochains. Les fans espéraient encore que la chanteuse se produirait à Coachella, après sa sublime prestation aux Grammy Awards, le 12 février dernier.



"Sur les conseils de ses médecins et afin de garder un emploi du temps allégé les prochains mois, Beyoncé a décidé d'annuler sa prestation au festival de Coachella en 2017", peut-on lire dans un communiqué relayé par le compte Facebook de Coachella. Et de conclure, "Elle a, en revanche, la joie d'annoncer qu'elle s'y produira en 2018. Merci de votre compréhension".



Les fans de Beyoncé très déçus

Une décision inévitable, qui a déclenché une vague de réactions dans le monde entier, de fans déçus. Si certains expriment violemment leur mécontentement sur les réseaux sociaux - il faut dire que Coachella est le festival le plus cher du monde, avec des tickets à 400 dollars -, d'autres soutiennent cette décision, privilégiant la santé de leur madone. Les organisateurs n'ont pour l'instant fait aucune annonce concernant un éventuel remplaçant de Queen B.

Les fans, déçus, pourront tout de même apprécier le reste de la programmation, avec notamment Radiohead, Bon Iver, The xx, Justice, Kendrick Lamar ou les français de PNL. Quant à Beyoncé, elle compte bien se rattraper l'année prochaine, promettant de venir à Coachella pour l'édition 2018.