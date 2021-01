Bêtisier 2020 : RTL revient sur les plus belles perles de la rédaction

et Ryad Ouslimani

publié le 01/01/2021 à 11:20

Les fins d'année sont propices aux rétrospectives, avec les bons et les mauvais souvenirs des 365 jours écoulés. Mais il y a également le retour sur les moments cocasses via les traditionnels bêtisiers, et RTL n'échappe pas à la règle.

Personne n'est épargné, et entre fatigue, changement de planning et incompréhension, les langues fourchent et les noms sont parfois écorchés.

D'Yves Calvi à Thomas Sotto en passant par Julien Courbet, tout le monde a connu un moment délicat qui prête à plaisanter. Quand Melha Bedia se paie Vincent Parizot, quand Dominique Tenza se trompe de "couleur" pour la planète Mars, ou quand Christophe Pacaud ne sait plus si c'est "bonjour" ou "bonsoir", les meilleurs moments sont compilés pour commencer l'année de bonne humeur. Et au moins une nouvelle perle est déjà dans la boîte pour 2021.