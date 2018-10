Bérengère Krief et Grégory Fitoussi dans A La Bonne Heure

publié le 04/07/2018 à 12:30

Il y a 8 ans, son premier film Il reste du jambon ? avait attiré près de 800.000 spectateurs. Aujourd'hui, Anne Depetrini est de retour avec L'école est finie. Pour sa nouvelle comédie, l'ancienne animatrice télé reconvertie dans le cinéma, a fait appel à Bérengère Krief pour incarner une professeure d'Anglais tout juste titularisée et contrainte de quitter Paris pour la Picardie. C'est le premier grand rôle de l'humoriste sur grand écran. Le film est également porté par Gégory Fitoussi, Patrick Chesnais, Catherine Hosmalin ou encore Marilou Berry. Sortie le 11 juillet prochain.

"L'école est finie" d'Anne Depetrini, avec Bérengère Krief et Grégory Fitoussi

L'histoire : Agathe Langlois (Bérengère Krief), parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis, est ravie : elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend qu’elle est mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement parisien, en pleine campagne ! Et quand Agathe découvre le niveau et la motivation des élèves de sa nouvelle classe, au fin fond de la Picardie, c’est la douche froide ! Entre des élèves plus que dissipés et des collègues qui l’ignorent, la jeune femme va devoir ranger ses Louboutins et s’adapter à sa nouvelle vie de prof à la campagne...

> "L'école est finie" - Bande-annonce

