Audiences TV : TF1 domine avec "Charlie et la chocolaterie"

publié le 26/12/2017 à 11:31

Pour triompher le soir du 25 décembre, il semblerait que la conjugaison du grand spectacle et de l'esprit de Noël soit la clef. TF1 l'a bien compris en programmant pour son prime-time le film de Tim Burton Charlie et la chocolaterie, remake de 2005 du film de 1971, lui-même adaptation du roman de Roald Dahl de 1964.



Avalanche de chocolat, enfants plus ou moins difficiles, monde fantasque et fantastique porté par Johnny Depp en Willy Wonka... Les ingrédients sont les bons, surtout si on compte sur une fin dont la morale réchauffera les cœurs les plus froids près du sapin et du poste de télévision. 3,652 millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de Charlie.

Sur la deuxième marche du podium on retrouve le premier épisode de la mini-série de la BBC Guerre et Paix, adaptation de l'oeuvre pourtant inadaptable de Tolstoï. Les téléspectateurs auront peut-être reconnu un certain Matthieu Kassovitz dans le costume de Napoléon.

M6 a réuni les mêmes ingrédients positif que TF1 avec le film Nanny McPhee (un peu moins de 2 millions de téléspectateurs) et France 3 a misé sur le spectacle vivant et familial avec la 41ème édition du Festival du cirque de Monte-Carlo, un classique (1,6 millions de curieux).