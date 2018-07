et Thibaut Deleaz

publié le 26/01/2018 à 09:59

TF1 a une nouvelle fois écrasé la concurrence dans la soirée du jeudi 25 janvier. Avec sa série policière Les Innocents, la première chaîne a rassemblé 6,2 millions de téléspectateurs, soit 26,2% du public, selon Mediametrie. Un très beau score et qui plus est en hausse par rapport à la semaine précédente.



M6 s'offre la deuxième place du podium grâce au film Evasion : 2,4 millions de téléspectateurs ont apprécié ce long-métrage américain (10,8% du public). France 3 arrive non loin derrière avec le film Shutter Island qui a séduit 1,8 million de personnes (8,4%).

De son côté, France 2 a remporté le flop de la soirée avec son programme pourtant souvent générateur d'audience : L'Émission politique. Invité pour toute la soirée, le chef du parti Les Républicains Laurent Wauquiez n'a réuni qu'1,5 million de téléspectateurs, soit 6,8% du public.

C'est la pire audience de l'Émission politique, venant détrôner Marine Le Pen qui n'avait fédéré que 1,7 million de personnes pour 7,7% de parts d'audience sur le même exercice en octobre 2017. En novembre, 2 millions de personnes avaient suivi l'émission avec Jean-Luc Mélenchon et 3,2 millions étaient devant leur écran pour Édouard Philippe, le premier ministre, en septembre.