publié le 05/07/2018 à 09:31

Les fans de New York Unité Spéciale sont toujours au rendez-vous. La série américaine diffusée sur TF1 a passionné 3,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices dans la soirée du 4 juillet. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 17,9%.



Plus loin, Accusé consacré à L'histoire d'Hélène sur France 2 a été regardé par 2,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,6% de part d'audience). En troisième position, le magazine Zone Interdite sur M6 avec 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 10,9%.

Une vie de chiot, nouvelle génération sur France 5 a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs et téléspectatrices (5,7% de part d'audience). Enfin, le Burger Quiz présenté pa rAlain Chabat sur TMC, a charmé 1 million de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 5,1%.