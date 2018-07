Audiences TV : "Major Crimes" devant "15 juillet 2018 : la France en Bleu"

publié le 24/07/2018 à 10:49

La série policière Major Crimes séduit toujours autant. Diffusée sur France 2 dans la soirée du lundi 23 juillet, celle-ci a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (14,7% de part d'audience).





Sur la deuxième marche du podium, se positionne la chaîne TF1, avec son programme, 15 juillet 2018 : la France en Bleu. Ce documentaire, qui revient sur la victoire de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde, a suscité la curiosité de 2,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (12,3% de part d'audience).

Juste derrière, on retrouve la chaîne M6 avec la comédie française Le gendarme et les extraterrestres. Cette dernière a fédéré 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et engrange à cette occasion 11,4% de part d'audience. France 3 arrive à égalité avec M6 avec le film d'action Le profesionnel, qui a conquis également 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,3% de part d'audience).