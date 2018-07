Audiences TV : Le match France - Cameroun a passionné sur TF1

publié le 31/05/2016 à 10:28

Le match amical de football opposant la France au Cameroun se déroulait ce lundi 30 mai. C'est TF1 qui a diffusé la rencontre sportive qui a été suivie par 6,3 millions de personnes soit une part d'audience de 26,1%. M6 s'en sort avec la médaille d'argent avec Mince Alors. Le film a rassemblé 3,7 millions de téléspectateurs soit une part d'audience de 15,5%. Non loin dernière on retrouve France 2 qui a diffusé Monsieur Paul. Le film avec Laurent Gerra dans la peau du parfait reporter a mobilisé 3 millions de personnes soit une part d'audience de 12,1%.



Pour une part d'audience de 8,1%, 1,9 million de téléspectateurs ont regardé le documentaire sur la mythique histoire d'amour entre France Gall et Michel Berger plaçant France 3 en quatrième position. Enfin, W9 prend la cinquième place avec Une journée en enfer. Le film a intéressé 1,4 million de téléspectateurs soit une part d'audience de 6,3%.