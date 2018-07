publié le 28/02/2018 à 10:36

Carton plein pour La stagiaire sur France 3. Dans la soirée du 27 février, l'épisode Les Disparues avec Michèle Bernier a rassemblé 4,4 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 18% et passe devant TF1, généralement leader des soirées du mardi avec Gone.



Gone qui a séduit 3,5 millions de téléspectateurs (14,2% de part d'audience). En troisième position, le documentaire Prédateurs - Huw Cordey et Alastair Foth sur France 2 avec 3,1 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 13,1%.

Sur M6, la nouvelle saison du Meilleur pâtissier a fait saliver 2,3 millions de téléspectateurs (11,7% de part d'audience). Enfin, Shrek, film d'animation sorti en 2001, a réuni 889.000 téléspectateurs sur TMC. La chaîne enregistre une part d'audience de 3,8%.